TFF resmen harekete geçti! Darıca Gençlerbirliği ve eski başkanı şike teşebbüsü nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, TFF 3. Lig 2. Grup takımı Darıca Gençlerbirliği ile eski başkanı Arif Gülen'i, 'Müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama futbol dünyasını salladı. Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun son haftasında evindeki Kalecik FK maçında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Kulübün o günkü başkanı Arif Gülen de aynı gerekçe ile tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na verildi.

NE OLMUŞTU?

Darıca Gençlerbirliği, geçen sezonun 38. ve son haftasında Kalecik FK'yi 2-1 yenerek küme düşen Kızılcabölüspor'un 1 puan önünde ligde kalmıştı. Kulübün başkanı Arif Gülen, Kalecik FK'ye baskı yaptırdığını ve rakipleinin maça yedek takımla çıkmasını sağladığını sosyal medyada yayımlanan bir röportajda dile getirmişti.