TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde başladı. Toplantıda, denetleme kurulunun 2025-2026 dönemi faaliyetlerinin ibra oylaması yapılacak. Genel kurula TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA ve FIFA yetkilileri, eski teknik direktör Şenol Güneş ve birçok kulüp başkanı katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu başladı.
TFF denetleme kurulunun 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemlerine ait faaliyetlerinin, ibra için üyelerin oylarına sunulacağı TFF Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde başladı. Genel kurula; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, UEFA ve FİFA yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'ın yanı sıra Süper Lig ve alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı