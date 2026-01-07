Haberler

Kayserili antrenörlere bahis soruşturması

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kayseri'den 4 antrenör tespit edildi. Son 5 yıl içerisinde bahis oynadığı belirlenen 108 antrenör arasında Kayserispor'un teknik heyeti de yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kayseri'den 4 antrenör tespit edildi.

TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son 5 yıl içerisinde profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen 108 antrenör kamuoyuna açıklandı. Açıklanan listeye göre Kayseri bağlantılı 5 isim de soruşturmaya dahil edildi. Bu isimler arasında Kayserispor teknik heyetinde bulunan Kemal Dulda, Eyüpspor Antrenörü Metin İlhan, Mustafa Çapanoğlu ve Erciyes 38 FK eski Antrenörü Uğur Kulaksız yer alırken, son olarak Erciyes 38 FK'da görev yapan Gökhan Ünal da listede bulundu. TFF yetkililerinden edinilen bilgilere göre, listede yer alan antrenörlerle ilgili disiplin süreci devam ediyor. Söz konusu 5 ismin alacağı cezaların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın, Türk futbolunda disiplin ve güvenilirliğin sağlanması adına önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
