TFF, NATA Holding ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), NATA Holding ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Buğra Tanık ve TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, anlamlı ve değerli iş birliğine imza attıklarının altını çizdi.

Anlaşmayla kadın ve erkek milli takımlarının yanı sıra alt yaş milli takımlarının da sponsorluktan faydalanacağına dikkati çeken Hacıosmanoğlu, " Spor, dünyanın en büyük pazarlarından birisi. Bu pazarın en büyük oyuncusu futbol. Ülkemizde de spor denilince akla futbol geliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adından söz ettiren A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Kadınlarımız da milli forma altında başarılarıyla dikkati çekiyor. Onların başarıları bizi çok mutlu ediyor. Biz de TFF olarak futbolda dünyada hak ettiğimiz yere gelmek için çalışıyoruz. Futbolcuların en iyi imkanlara sahip olmaları ve kalıcı başarılara ulaşabilmeleri için güçlü iş birliklerine imza atıyoruz. Maddi ve manevi olarak gençlerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyorlar. Türk futbolunun destekçileri arasına giren NATA Holding ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Sponsorluğun 1 yıllık olmasına karşın devamının geleceğine de inandığını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Bu imzalanan reklam değil, gönül anlaşması. Her geçen gün sponsorlar artıyor." diye konuştu.

2026 Dünya Kupası yolunda sponsorluk görüşmelerinin ve çalışmalarının artacağına değinen Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya yenildiğimiz maçın ardından ben çok sinirlenmiş ve üzülmüştüm. O maçtan sonra kızım bana 'Baba niye kızıyorsun. Önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başına geç, takımı Dünya Kupası'na taşı.' dedi. Allah da bize futbolun başına geçmeyi nasip etti. Şimdi de sırada Dünya Kupası var. İnşallah orada yer alacağız. Dünya Kupası'na giderken sponsorluk anlamında da farklı çalışmalarımız olacaktır. Dünya Kupası'na katılım önemli. Muhakkak oraya katılmamız lazım. 22 sene önceki başarıyla sadece Türkiye değil her yer ayağa kalkmıştı. Müslüman ülkelerin federasyonları da bize 'Sadece 80 milyon olarak düşünmeyin. Siz orada başarılı olunca bizler de sevineceğiz.' diyorlar."

Toplantıda konuşan NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Buğra Tanık ise milli takımların ülkenin ortak gururu olduğunu ifade etti.

"Markanın değil, milletin hikayesine" ortak olduklarını dile getiren Tanık, şunları kaydetti:

"Ay-yıldızlı formaya destek vermekten gurur duyuyoruz. Biz bu anlaşmayı bir reklam fırsatı değil milli gurur olarak görüyoruz. Bir ülkenin altyapısı ne kadar sağlam olursa geleceği o kadar parlak olur, bir ülkenin takımı ne kadar desteklenirse, bayrağı o kadar yüksekte dalgalanır. Futbolun sadece sahada değil, okulda, sokakta, konutta ve kalpte yaşandığını göstereceğiz. Önümüzdeki 1 yılda çok özel sosyal sorumluluk projelerine imza atacağız. Bu anlaşma bir vefa meselesidir. Ay-yıldızlı formamızın daima zaferlerle anılmasını temenni ediyorum. NATA Holding olarak biz, milli takımların her anında varız."

Açıklamaların ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.