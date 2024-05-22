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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri belirledi

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. 14 Kulüp UEFA Lisansı, 4 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Buna göre, 14 Kulüp UEFA Lisansı, 4 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan Hukuki, Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Futbol Sosyal Sorumluluk ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler; Trendyol Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Rams Başakşehir, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Samsunspor ve İstanbulspor ile Trendyol 1. Lig'den Göztepe ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı kulüpleridir.

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol 1. Lig'den, Bodrumspor FK, Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor ve Bandırma Spor kulüpleridir.

Buna göre 14 Kulüp UEFA Lisansı, 4 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Kurul, kalan 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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