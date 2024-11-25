TFF, Galatasaray'ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti

28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, bu karşılaşmanın dönüşünde Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının 2 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesi başvuruda bulunmuştu. Federasyon, sarı-kırmızılı takımın talebi hakkındaki kararını verdi.

TFF REDDETTİ

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup deven eden Galatasaray, yoğun fikstür nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na Eyüpspor maçının 2 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talepte bulunmuştu. Haluk Yürekli'nin haberine göre; federasyon, sarı kırmızılı takımın yaptığı bu başvuruyu reddetti.

EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, Hollanda dönüşü 14. hafta karşılaşmasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda 1 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.