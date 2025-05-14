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TFF, Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası Zaferi İçin Tebrik Etti

TFF, Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası Zaferi İçin Tebrik Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti ve Trabzonspor'u da finale kadar yükseldiği için kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı kutlar; başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik ederiz. Ayrıca, finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor'u da turnuva boyunca sergiledikleri performanstan dolayı kutlarız."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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