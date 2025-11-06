Haberler

TFF Ekim Ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı. Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Kocaelispor taraftarı ve Fatih Karagümrük'ün futbolcusu David Datro Fofana, bu ödüllerin sahibi oldu. Ayrıca Özbelsan Sivasspor, gelirlerini Filistin'e bağışladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da gerçekleştirilen kurulun ekim ayı değerlendirmesi sonunda ödüller sahiplerini buldu.

Sosyal sorumluluk alanında Samsun spor kaptanı Zeki Yavru ile Kocaeli spor taraftarı ödüle layık görüldü. Kurul, Sivas spor'a da "Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü" verilmesini kararlaştırdı.

Fair Play Davranış Ödülü'nün sahibi ise Fatih Karagümrük forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu David Datro Fofana oldu.

Ekim ayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile sahipleri şöyle:

Samsun spor kaptanı Zeki Yavru: Kırmızı-beyazlı oyuncu, Konya spor maçında down sendromlu bir taraftarla karşılaşma sonrası tribünlere giderek genç taraftara "üçlü" çektirdi. Samsun spor kaptanı, bu hareketiyle toplumsal duyarlılığı vurgulayarak farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

Kocaeli spor taraftarı: A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaeli spor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Datro David Fofana: Ligin 9. haftasında oynanan Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında Datro David Fofana, hava topu mücadelesinde İsmail Yüksek'in yere sert bir şekilde düşmesini engelleyerek rakibinin olası ciddi bir sakatlık yaşamasını önledi. Fofana, bu hareketiyle futbolun centilmenlik ve saygı temelli değerlerini hatırlattı; davranışı spor kamuoyunda takdirle karşılandı.

Özbelsan Sivasspor: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 9. haftadaki Serikspor maçının gelirlerini "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında Filistin'e bağışladı. Karşılaşma öncesinde de Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

