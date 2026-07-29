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TFF'den Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'ye tebrik

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda "UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi eleyerek 3. tura yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi kutlarız. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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