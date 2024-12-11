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Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabını açarak yeni bir döneme adım attı. MHK'nin sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz!" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir hamleyle Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabını açtı.

MHK'nin paylaşımında sosyal medya hesabından hakem performansları değerlendirmeleri, haftalık hakem atamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri ve sistem güncellemeleri ile yürütülen projeler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan değerlendirmelerin ardından MHK'nin sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verilmiştir. Çağın gereksinimlerine uygun kapsamlı iletişim stratejisi doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin tüm güncel gelişmeler mhk_resmi hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Hakemlik sisteminde verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri esas alınarak hayata geçirilen yeni iletişim modeliyle; hakemlik süreçlerinin daha bilinir hale getirilmesi, tüm paydaşlarla iş birliğinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

"Şeffaf şekilde düzenli bilgilendirmede bulunulacak"

Bu amaçla basamak basamak ve yürütülen projelere uyumlu bir şekilde aşağıdaki konularda paylaşımlar yapılması planlanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu konuların arttırılması hedeflenmektedir."

Hakem Performans Değerlendirme Sistemi

VAR Kriterleri-Müdahale Kriterleri

Hakem Atama Kriterleri

Haftalık Atamalar

VAR Kayıtları

Haftalık Hakem Performansları

Tartışmalı Kararlar ve Olaylara İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi

UEFA ile FIFA ile İlgili Duyurular

Hakem Eğitim Sistemi ve Etkinlikler

MHK'nin ilk paylaşımı şöyle;

TFF'de yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi

Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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