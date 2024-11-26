TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel - Aviv ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'dan Macaristan'a alınan mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan siyah-beyazlılara destek geldi.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU MACARİSTAN'A GİDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah- beyazlı temsilcimize destek olmak için mücadeleyi Macaristan'da izleyecek.

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Macaristan'da tarafsız sahada oynanacak olan maç seyircisiz oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.