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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ile birlikte Macaristan'da oynanacak olan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tribünden izleyecek.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel - Aviv ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'dan Macaristan'a alınan mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan siyah-beyazlılara destek geldi.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU MACARİSTAN'A GİDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah- beyazlı temsilcimize destek olmak için mücadeleyi Macaristan'da izleyecek.

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Macaristan'da tarafsız sahada oynanacak olan maç seyircisiz oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

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