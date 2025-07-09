TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Türk futbolu için takım ruhu şart'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolcuların birbirlerini çok sevdiğini, takımda güzel bir uyum olduğunu, bunun da başarıyı getireceğine inandıklarını söyledi.

Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için çabaladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Herkese eşit mesafede, adil adaleti olmaya çalışıyoruz. Görevi devraldığımız andan itibaren formalarımızı çıkardık. Tabii ilk sene zorluklar vardı, çünkü devrimler sancılı olur. Bir takım şeylerin değişmesi lazımdı. Biz de onları değiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de mali genel kurula katılan, katılmayan bütün futbol ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere güvenlerini tazelediler. Hep söylüyorum, Allah futbol ailesine layık hizmetler yapmayı nasip etsin. Yanlış yapmayı nasip etmesin. Önümüzdeki sene de futbol ikliminin bir önceki seneye nazaran daha iyi geçeceğine inancımız sonsuz. O konuda da çalışmalarımıza titiz bir şekilde devam ediyoruz."

Süper Lig için yapılan yatırım ve çalışmaların alt liglere de yapılmasının talep edildiğinin hatırlatılması üzerine de Hacıosmanoğlu, "Bütün çalışmalarımızı, lig ayrımı yapmadan büyük, ufak başkan ayrımı yapmadan herkese aynı mesafede yapıyoruz ve herkesi dinliyoruz. İstişare yaparak futbolu yönetmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da aynısı olacak. Kapımız herkese açık. Futbol ailesiyle beraber sorunları çözebilirsiniz yoksa 'ben yaptım oldu' ile sorun çözemezsiniz. Teveccühlerine teşekkür ediyorum bir kez daha. Onlarla beraber, el ele verirsek Türk futbolunun sorunlarını çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin uzatılması ve ay-yıldızlı takımın hedefleriyle ilgili bir soru üzerine Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmak lazım. Oyuncular Montella'yı, o da oyuncuları seviyor. Çok güzel de bir iletişim var. Biz de iyi anlaşıyoruz. Zaten sporda devamlılık esas. Yani ne kadar devamlılık olursa o kadar başarı gelir. Allah onların o samimiyetini sahaya da yansıtıp Dünya Kupası'na da gidip Dünya Kupası'nda güzel işler yapmayı nasip etsin."

"Hakemler yeni sezona yaka kamerasıyla başlayabilir"

İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin yeni sezona hazırlandığını belirterek, "İnanıyorum ki geçen senedeki zorlukları bu sene yaşamayacağız. Şu anda hakemlerimiz Riva'da eğitime başladılar. Hep söylediğim gibi kardeşlerimize güveniyoruz. Genel kurulda konuştuğumda da söyledim. İşte 3 ayda gidiyorduk, 6 ayda gidiyorduk. Bir sene olacak 3-5 gün sonra, gitmedik buradayız. Onların içindeki ayrık otları da artık anlamıştır bunlar gitmiyor. Onlar da artık sahada adil ve adaletli maç yönetecekler. Yönetenler de bizden beraber devam edecek. Yönetmeyenler de zaten evine gidecek." dedi.

Şeffaf ve adaletli bir yönetim sergilemeye özen göstereceklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Hakem arkadaşlarımızı bizler kadar sizlerin de koruması gerekiyor. Çünkü onları ne kadar korursak, onları ne kadar baskıdan uzak tutarsak o kadar başarılı olurlar. Allah önümüzdeki seneyi Türk insanına yakışır bir şekilde başlayıp bitirmeyi nasip etsin. Avrupa'da bizi temsil edecek olan takımlarımız var, onlara da şimdiden üstün başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluklar alıp gelirler."

Hakemlerin yeni sezonda yaka kamerası kullanması için çalışma yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da uygulanacak. Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. Kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak, daha disiplinli bir lig olmuş olacak." ifadelerini kullandı.