TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Spor İmam Hatip Liseleri Programında Konuştu

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor' programına katılarak sporun eğitimdeki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte genç yeteneklere tavsiyelerde bulunuldu ve başarı gösteren öğrencilere ödüller verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programına konuk oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Türkiye'nin 35 ilinden spor imam hatip liselerinde eğitim gören gençler katıldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, etkinlikte eğitim hayatında sporun önemi, geleneksel ve modern sporlara bakış, endüstrileşen futbolda "ruh" ve "değer" bilinci, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilme süreci ve futbolcu olma hayali kuran gençlerin yapması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak tavsiyeler verdi.

Söyleşinin ardından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Ceylan, Hacıosmanoğlu'na ve Erdoğan'a hediye takdim etti. Başkan Hacıosmanoğlu da Bilal Erdoğan'a, Abdullah Ceylan'a ve Hüseyin Kara'ya A Milli Takım forması verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, madalya törenine de katılarak yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
