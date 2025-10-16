Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu İtalya'da

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu İtalya'da
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret ederek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'yı ziyaret etti.

İtalya Futbol Federasyonu'nun Roma'daki merkez binasında gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım Tercümanı Gaetano Daniele Salierno ile İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Marco Brunelli de yer aldı.

Napoli'de 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Akdeniz Diyalog Forumu'na (MED) katılmak üzere İtalya'da bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, ziyarette Gravina ile iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, TFF ile İtalya Futbol Federasyonu heyetlerinin karşılıklı Türkiye ve İtalya Milli Takımları formaları ve hediye takdimleriyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
