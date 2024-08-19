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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Diyarbakır'da! DEM'li başkanlara hediyesi gala yemeğine damga vurdu

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Geçtiğimiz ay TFF Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da Amedspor'un yemeğine katıldı. Son derece renkli geçen gecede Hacıosmanoğlu'nun DEM Partili başkanlara A Milli Takım forması hediye etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Lig'de mücadele eden Amedspor ile İstanbulspor arasında yarın oynanacak müsabakayı izlemek için Diyarbakır'a gitti. Başkan olmadan önce "Seçilirsem Amedspor'un maçına gideceğim. Kardeşliği oradan başlatmak istiyorum" diyen Hacıosmanoğlu, beraberindekilerle kentin tarihi yerlerini gezdi. Hacıosmanoğlu, Diyarbakırlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor'un yemeğinde! DEM'li başkanlara hediyesi geceye damga vurdu

GALA YEMEĞİNE KATILDI

Hacıosmanoğlu, daha sonra Cemil Paşa Konağı'nda Amed Sportif Faaliyetler tarafından düzenlenen gala yemeğine katıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı eşlik etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor'un yemeğinde! DEM'li başkanlara hediyesi geceye damga vurdu

DEM PARTİLİ BAŞKANLARA MİLLİ TAKIM FORMASI

Gala yemeğine Vali Murat Zorluoğlu ile DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun da katıldı. Hacıosmanoğlu, DEM Partili başkanlara A Milli Takım forması hediye etti.

Hacıosmanoğlu'nun Diyarbakır gezisinden kareler;

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor'un yemeğinde! DEM'li başkanlara hediyesi geceye damga vurdu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor'un yemeğinde! DEM'li başkanlara hediyesi geceye damga vurdu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor'un yemeğinde! DEM'li başkanlara hediyesi geceye damga vurdu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor'un yemeğinde! DEM'li başkanlara hediyesi geceye damga vurdu

Kaynak: Haberler.com / Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Spor Yaşam Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

YalancıSavar:

Gayet doğal biz birlikte aynı ülkede yaşıyoruz. Amedsporlular da öcü değil. Bu ülkenin insanı.

169
10
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SUNSET null:

halk ile kucaklaşan her makam sahibi takdiri hak eder. Amedspor bu ülkenin resmi kulübüdür.kurulan bu köprü barışa atılan adım olarak görülmelidir.

107
6
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Murat Celik:

adamlar Türk bayrağını devletin Belediyesinden kaldırıyor Sen forma hediye ediyorsun

25
69
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Abdullah null:

dağıt bakim mavi boncukları nereye kadar

12
43
yanıtYanıtla
Erkan Dag:

Bölgenin insanına böyle dürüst yaklaşırsan sporda siyasette herşey normallesir siasiler de Hacıosmanoğlu gibi dürüst olmalı

48
5
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murtaza candurak:

daha önce dağdakilerle de aynı hata yapılmıştı

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30
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Halo Dayı:

bir ülkenin adım adım bölünüşünü izliyoruz.

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