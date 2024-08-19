TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Diyarbakır'da! DEM'li başkanlara hediyesi gala yemeğine damga vurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Lig'de mücadele eden Amedspor ile İstanbulspor arasında yarın oynanacak müsabakayı izlemek için Diyarbakır'a gitti. Başkan olmadan önce "Seçilirsem Amedspor'un maçına gideceğim. Kardeşliği oradan başlatmak istiyorum" diyen Hacıosmanoğlu, beraberindekilerle kentin tarihi yerlerini gezdi. Hacıosmanoğlu, Diyarbakırlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

GALA YEMEĞİNE KATILDI

Hacıosmanoğlu, daha sonra Cemil Paşa Konağı'nda Amed Sportif Faaliyetler tarafından düzenlenen gala yemeğine katıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı eşlik etti.

DEM PARTİLİ BAŞKANLARA MİLLİ TAKIM FORMASI

Gala yemeğine Vali Murat Zorluoğlu ile DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun da katıldı. Hacıosmanoğlu, DEM Partili başkanlara A Milli Takım forması hediye etti.

Hacıosmanoğlu'nun Diyarbakır gezisinden kareler;