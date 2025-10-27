Haberler

TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Güncelleme:
TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası konuştu. Mecnun Otyakmaz, bahis oynayan hakemlerin isimlerinin açıklanacaklarını belirterek, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak." dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan hakemlerin isimlerini resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklayacak.
  • TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğunda hakemlerin adları paylaşılacak.
  • TFF'nin tüm birimlerinde bahis konusunda detaylı araştırmalar devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'Bahis oynayan hakemler var' açıklamaları sonrası gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

'ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK'

'Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?' sorusuna cevap veren Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek." dedi.

HAKEMLERİN İSİMLERİ AÇIKLANACAK

"Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." diyen Mecnun Otyakmaz, hakemlerin isimlerinin tek tek açıklanacaklarını belirterek, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Hiçbir isim açıklanmaz. Şimdiye kadar ne ve kim ifşa edildi ki ?? Vergi kaçıran, gıda , eğitim vs. Açıklanmaz Ort Bad edilir. Burası Türkiye.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Peki hakemleri stadda rehin alarak kişi yi hürriyetinden mahrum bırakmak ve müsabaka yönetmeliğine aykırı davranmaktan ceza yasaları ve tff disiplin hükümleri uygulanmadığı zaman bir kişi tff başkanı olabiliyornmu başkan vekili bu konuda da bir aydınlatsa çok makbule geçer peşinen teşekkür eder cemil cümlenize hayırlı vazifeler dilerim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
