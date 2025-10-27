TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'Bahis oynayan hakemler var' açıklamaları sonrası gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

'ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK'

'Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?' sorusuna cevap veren Mecnun Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek." dedi.

HAKEMLERİN İSİMLERİ AÇIKLANACAK

"Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." diyen Mecnun Otyakmaz, hakemlerin isimlerinin tek tek açıklanacaklarını belirterek, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak." ifadelerini kullandı.