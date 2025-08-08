TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ön eleme turlarında mücadele edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in erteleme başvurularını inceleyen TFF, 3 lig maçını sonraki bir tarihe ertelemişti. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına az bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çok konuşulacak bir karar aldı.

MASRAFLAR ERTELEME TALEP EDEN KULÜPLERDEN KESİLECEK

Tahir Kum'un haberine göre; TFF, Corendon Alanyaspor'un yaptığı masrafları ödeme kararı aldı. İlk ödemenin TFF kasasından çıkacağı ancak sonradan yapılan ödemenin Fenerbahçe'den tahsis edileceği belirtildi.

ALANYASPOR İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin rakibi Corendon Alanyaspor, lig maçının ertelenmesini tepki göstermiş,erteleme kararı öncesi tüm seyahat planlamalarının yapıldığını dile getirerek İstanbul'a gelmişti. Bu doğrultuda yapılan seyahat harcamaları Akdeniz ekibine geri ödenecek.