TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek

TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek
Haber Videosu

TFF, Fenerbahçe maçı iptal edilen Corendoyn Alanyaspor'un masraflarını ödeme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, TFF, Akdeniz ekibine ödenecek ücreti Fenerbahçe'den tahsil edilecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ön eleme turlarında mücadele edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in erteleme başvurularını inceleyen TFF, 3 lig maçını sonraki bir tarihe ertelemişti. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına az bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çok konuşulacak bir karar aldı.

MASRAFLAR ERTELEME TALEP EDEN KULÜPLERDEN KESİLECEK

Tahir Kum'un haberine göre; TFF, Corendon Alanyaspor'un yaptığı masrafları ödeme kararı aldı. İlk ödemenin TFF kasasından çıkacağı ancak sonradan yapılan ödemenin Fenerbahçe'den tahsis edileceği belirtildi.

ALANYASPOR İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin rakibi Corendon Alanyaspor, lig maçının ertelenmesini tepki göstermiş,erteleme kararı öncesi tüm seyahat planlamalarının yapıldığını dile getirerek İstanbul'a gelmişti. Bu doğrultuda yapılan seyahat harcamaları Akdeniz ekibine geri ödenecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor

Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.