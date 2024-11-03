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TFF 3. Lig'de Aliağaspor ve Alanya 1221 Berabere Kaldı

TFF 3. Lig'de Aliağaspor ve Alanya 1221 Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig'in 9. haftasında Aliağaspor FK, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller, Aliağaspor'dan Yusuf Erdem Gümüş ve Alanya'dan Ali Berke Timurcioğlu'ndan geldi.

TFF 3. Lig'in 9. haftasında Aliağaspor FK, sahasında karşılaştığı Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Hasan Hüseyin Tetik, Göker Erel, Yasin Kılıç

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş (Adnan Demir dk. 85), Oktay Kancı, Kadir Kurt, Hakan Demir (Emirhan Karagülle dk. 74), Berkay Görmez (Hasan Çelik dk. 73), Muhammed Raşit Şahingöz (Malik Karaahmet dk. 62), Oğuzhan Yıldırım, Doğukan Nelik, Ahmet Uzun, Mehmet Fuat Gölbaşı

Alanya 1221 FSK: Murat Can Yıldız, Harun Kaya (Burak Aydın dk. 64), Burak Karapınar, Alper Demir, Ozan Karabacak (Uğurcan İkikardeş dk. 62), Alhan Kurtoğlu, Ata Kurtuluş, Mustafa Acar(Barın Aydoğdu dk. 38), Yusuf Efe Saydam (Ali Berke Timurcioğlu dk. 62), Mehmet Emre Toptan, Hasan Yurtseven

Goller: Yusuf Erdem Gümüş (dk. 58) (Aliağaspor FK), Ali Berke Timurcioğlu (dk. 81) (Alanya 1221 FSK)

Sarı kartlar: Harun Kaya, Alhan Kurtoğlu, Barın Aydoğdu (Alanya 1221 FSK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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