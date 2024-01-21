TFF 3. Lig'de 16. hafta maç sonuçları
TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı. İşte günün sonuçları...
TFF 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.
Dört grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Küçükçekmece Sinop-Artvin Hopaspor: 3-1
52 Orduspor-Malatya Arguvanspor: 1-0
Talasgücü Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 2-0
Karabük İdmanyurduspor-Mardin 1969: 1-0
Edirnespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-1
Kepezspor-Aliağa: 1-1
2. Grup:
Efeler 09 Spor-Kemerkent Bulvarspor: 1-1
Kelkit Hürriyetspor-Hacettepe 1945: 2-0
Anadolu Üniversitesi-Sapanca Gençlikspor: 3-3
Karşıyaka-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-1
3Gen Holding Elazığspor-Amasyaspor FK: 2-1
Silifke Belediyespor-Pazarspor: 2-1
Ergene Velimeşespor-Turgutluspor: 1-2
3. Grup:
Karaköprü Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Bayburt Özel İdare-Bornova 1877: 1-0
1922 Konyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
Silivrispor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Akhisarspor-Kuşadasıspor: 0-1
Osmaniyespor FK-Sivas Dört Eylül: 0-1
4. Grup:
Balıkesirspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Tokat Belediye Plevnespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Bitexen Adana 1954 FK-23 Elazığ FK: 1-0
Güneş Holding Çankaya-Armoni Alanya Kestelspor: 1-3