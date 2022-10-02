TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 1Niğde Anadolu FK: 0 Spor Haberleri TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup etti. TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup etti. Stat: Muş Şehir Hakemler: Özer Özden xx, Vedat Hoşnam xx, Şükrü Mert xx, 1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz xxx, Dede Çelik xx, Süleyman Olgun xxx, Kıvanç Salihoğlu xx (Yunus Karadağ dk. 84xx), Abdulkadir Kuzey xx (Doğukan Bulut dk. 90 xx), Ömer Karancı xxx, Emircan Birinci xxx (Tibet Öniz dk. 55 xx), Furkan Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xxx (Berkant Taşkıran dk. 84 xx), Erkam Kömür Efe Mustafa Çetin xxx (Ömer Faruk Acı dk. 55 xx) Niğde Anadolu FK: Deniz Çınar xx, Güray Fırat xx, Rıdvan Çelik xx (Faik Kartal Duran dk. 81 xx), Selçuk Öztürk xx (Yusufhan Çalık dk. 81 x), Erkan Şahin xx (Görkem Akıllı dk. 61 xx), Yağız Efe Zeybek xx, Batuhan Işık xx (Ahmet Keleş dk. 30 xx), Ahmet Demir xx, Murat Balçın xx (Muhammed Şiyar Eroğlu dk. 81 x), Harun Kahraman xx, Umut Alpaslan xx Goller: Furkan Yıldırım (dk. 64) (1984 Muşspor) Sarı kartlar: Tibet Öniz (1984 Muşspor), Deniz Çınar, Yusufhan Çalık, Yağız Efe Zeybek, Murat Balçın, Harun Kahraman (Niğde Anadolu FK) - MUŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Niğde Muş Spor Haberler

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