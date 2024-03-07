TFF 3. Lig 18. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 18. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grup'un 23. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 14.00'te Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - Karşıyaka maçını Ankara bölgesinden C klasman hakemi Efe Tanrıverdi yönetecek. Tanrıverdi'nin yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi'nden Ali Etlikci ile Ankara Bölgesi'nden Adem Mazlum yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Ankara Bölgesi'nden Ömer Tahankut Muslu olacak. - ELAZIĞ