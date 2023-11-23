TFF 3. Lig 12. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 12. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 12. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadında oynanacak olan K. Bulvarspor - 3Gen Holding Elazığspor maçını Samsun bölgesinden C klasman hakemi Yakup Bakır yönetecek. Bakır'ın yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Azem Zorlu ile Gümüşhane bölgesinden Erdem Tanış yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Trabzon bölgesinden Osmancan Davulcu olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 12. haftasında evinde oynayacağı Siirt İl Özel idare maçını Samsun bölgesinden C klasman hakemi Gökhan Özbulut yönetecek. Özbulut'un yardımcılıklarını Hatay bölgesinden Nesim Karanfil ile Gaziantep bölgesinden Rıdvan Çevik yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak İstanbul bölgesinden Oğuzhan Demir görevlendirildi. 26 Kasım Pazar günü saat 14.00'da başlayacak olan maç Doğukent Stadında oynanacak. - ELAZIĞ