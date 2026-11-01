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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karabük İdmanyurdu, evinde Yalova FK 77'ye 3-2 mağlup oldu

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karabük İdmanyurdu, evinde Yalova FK 77'ye 3-2 mağlup oldu
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TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Karabük İdmanyurdu, evinde Yalova FK 77 Spor Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu. Yalova FK 77 Spor Kulübü'nün golleri 31. dakikada Cuma Menize, 41. dakikada Esat Yusuf Narin ve 55. dakikada Bünyamin Dalkılıç'tan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Yalova FK 77 Spor Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çam, Abdülsamed Yeşilbaş, Enes Ürer

Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Berat Can Sebat(Cihan Aydın dk. 63), Melik Ahmet İpek, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz(Mehmet Ali Kılınç dk.89), Osman Boz( Berkcan Cengiz dk.58), Muhammed Semih Kocatürk, Halil İbrahim Kaya(Mevlüt Han Ekelik dk. 46), Kaan Erdoğan(Mücahit Emre Sivri dk. 46), Hasan Türkyılmaz

Yalova FK 77 Spor Kulübü: Mustafa Çalışkan, Muhammed Rıdvan Özdemir, Esat Yusuf Narin(Yusuf Can Karademir dk.70), Umut Can Aslan, Cuma Menize, Bünyamin Dalkılıç(Altuğ Tınaz dk.86), Yusuf Yücer, Gençer Cansev, Çağatay Furkan Kafkas, İsmail Kayalı, Oğuzhan Sivrikaya(Metehan Kurt dk.89)

Goller: Hasan Türkyılmaz (dk.71), Cihan Aydın (dk.78) (Karabük İdmanyurdu) Cuma Menize (dk. 31), Esat Yusuf Narin (dk. 41), Bünyamin Dalkılıç (dk. 55)(Yalova FK 77 Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Melik Ahmet İpek, Berkcan Cengiz (Karabük İdmanyurdu), Yusuf Yücer, Umut Can Aslan, Esat Yusuf Narin(Yalova FK 77 Spor Kulübü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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