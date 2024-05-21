TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk müsabakaları yarın yapılacak.

Trendyol 1. Lig'e yükselmek için Beyaz Grup'ta yoluna devam eden 1461 Trabzon FK ile ACNTURK Sigorta Vanspor, Kırmızı Grup'ta mücadele veren Alagöz Holding Iğdır FK ile GMG Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Müsabakalar saat 15.30'da başlayacak.

1461 Trabzon FK-ACNTURK Sigorta Vanspor maçı Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda, Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor karşılaşması ise Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak.

Müsabakaların rövanşı 27 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. İki maç sonunda tur atlayacak takımlar, 1. Lig'e yükselen son takımı belirlemek için karşı karşıya gelecek.