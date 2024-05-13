TFF 2. Lig play-off 2. turunda ilk maçlar sona erdi
Bugün oynanan karşılaşmalarda Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon FK 0-0 berabere kaldı, Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçında ise Alagöz Holding Iğdır FK 3-0 galip geldi. Play-off ikinci turu rövanşı 17 Mayıs Cuma günü oynanacak.
TFF 2. Lig play-off 2. turunda ilk maçlar sona erdi.
Bugün oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- 1461 Trabzon FK: 0-0
Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3
Play-off ikinci turu rövanşı 17 Mayıs Cuma günü oynanacak. Saat 15.30'da başlayacak maçlarda 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya gelecek.