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TFF 2. Lig play-off 2. turunda ilk maçlar sona erdi

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Bugün oynanan karşılaşmalarda Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon FK 0-0 berabere kaldı, Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçında ise Alagöz Holding Iğdır FK 3-0 galip geldi. Play-off ikinci turu rövanşı 17 Mayıs Cuma günü oynanacak.

TFF 2. Lig play-off 2. turunda ilk maçlar sona erdi.

Bugün oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- 1461 Trabzon FK: 0-0

Anagold 24Erzincanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3

Play-off ikinci turu rövanşı 17 Mayıs Cuma günü oynanacak. Saat 15.30'da başlayacak maçlarda 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

1461 Trabzon Mersin Iğdır Spor Güncel Haberler

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