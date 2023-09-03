TFF 2. Lig: Düzcespor: 2 Belediye Derince Spor: 1
Düzcespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında sahasında Belediye Derince Spor'u 2-1 mağlup etti.
Düzcespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 2. haftasında sahasında Belediye Derince Spor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Yusuf Aydın, Muhammed Yıldız, Orhan Timurtaş
Düzcespor: Taha Ayan, Hasan Küççük, Ahmet Sun, Sedat Cengiz, Hüseyin Atakan Üner, Emre Gündoğdu (İbrahim Alan dk. 53), Yasin Palaz, Burak Başkaya (Uğur Arslan Kuru dk. 53), Şahin Şafakoğlu, Kerem Can Akyüz, Ömer Esenkaya
Belediye Derince Spor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Tuğkan Kamışoğlu, Erdi Can Şehit, Okan Baydemir (Melik Derin dk. 61), Mehmet Akyüz, Erman Bulucu, Alperen Pak (Ali Gündoğdu dk. 61), Hüseyin Karabey
Goller: Ömer Eserkaya (dk. 64), Sedat Özdemir (dk. 85 pen.) (Düzcespor), Erdi Can Şehit (dk. 72) (Belediye Derince Spor)
Sarı kartlar: Burak Başkaya, Hasan Küççük, Taha Ayan (Düzcespor) Okan Baydemir, Canberk Özdemir, Alpay Çelebi (Belediye Derince Spor) - DÜZCE