TFF 2. Lig: Bursaspor: 0 Esenler Erokspor: 3 Spor Haberleri TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Bursaspor sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-0 mağlup oldu. TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Bursaspor sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-0 mağlup oldu. Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Şevket Teker x, Kürşathan Akın xx, Oğuz Akyüz xx Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx, Abdullah Tazgel x, Furkan Emre Ünver x, Eren Tunalı x, Kerem Kök x, Ozan İsmail Koç xx (Emre Tepegöz dk. 79 x), Kubilay Sönmez x (Deniz Drik Knibbe dk. 46 xx), Hasan Ayaroğlu xxx, Enver Cenk Şahin xx (Hamza Baran Arıkan dk. 46 xx), Mustafa Genç xx (Bilal Güney dk. 86 ?), Berat Altındiş xx (Tuğhan Yıldız dk. 79 x) Yedekler: Deniz Aydın, İbrahim Efe Erbak, Emir Kayacık, Samet Bozkurt, Abdullah Eren Türkay Teknik Direktör: Tahsin Tam Esenler Erekspor: Akın Alkan xxx, Sertaç Çam xxx, Abdurrahman Emir Alagöz xxx, Alper Karaman xxx, Berk İsmail Ünsal xxxx (Hasan Yurtseven dk. 61 xx), Serdar Cansu xx, Enes Kayar xx, Zahit Fındık xxx (Onur Eriş dk. 68 xx), Muharrem Öner xx, Serdar Deliktaş xxxx, Eşref Korkmazoğlu xxx Yedekler: Bekir Demircan, Cenk Doğan, Batuhan Yılmaz, Serhat Baştan, Yusuf Akyel, Volkan Ünlü, Yavuz Koç, İdris Fuat Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay Goller: Serdar Deliktaş (dk. 14), Berk İsmail Ünsal (dk. 34), Sertaç Çam (dk. 74) (Esenler Erokspor) Sarı kartlar: Berat Altındiş, Kubilay Sönmez, Bilal Güney, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Berk İsmail Ünsal, Sertaç Çam, Serdar Deliktaş (Esenler Erokspor) - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Esenler Bursa Spor Haberler

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