TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 1 Spor Haberleri TFF 2. Lig Beyaz grupta Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-1'lik skorla berabere kalarak ligdeki puanını 14'e yükseltti. TFF 2. Lig Beyaz grupta Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-1'lik skorla berabere kalarak ligdeki puanını 14'e yükseltti. Stat: 13 Şubat Şehir Stadı Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Azad İlhan xx, Salih Burak Demirel xx 24 Erzincanspor: Umut Kaya xx, Birhan Vatansever x (dk. 66 Maksut Taşkıran x), Ali Yavuz Kol xx (dk. 86 Sinan Akaydin ?), Muhammed Samed Karakoç xx (dk. 78 İbrahim Can Köse x), Mete Sevinç xxx, Sefa Narin xx, Ömer Esenkaya x (dk. 66 Yunus Emre Çakır x), Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xx, Enes Yılmaz x (dk. 46 Yücel Candemir x), Mustafa Batuhan Altıntaş xx Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Fatih Gülmez xx, Kamil İçer xx, Mert Caymaz xx, Tolga Şahin xx (dk. 88 Kerem Kılıç ?), Volkan Kılıç x (dk. 78 Uğur Arslan Kuru x), Furkan Yaman xxx, Ömer Faruk Yılmaz xx, Mustafa Fettahoğlu x (dk. 61 Melik Derin x), Furkan Işıkdemir xx (dk. 78 Yusuf Ensar Poyrazlı x), Ferhat Görgülü xx, Osman Bayrak xx Goller: Dk. 50 Mete Sevinç (24Erzincanspor), dk.84 Furkan Yaman (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor) Sarı Kartlar: Ömer Esenkaya, Yasin Dülger, Sinan Akaydın, Yunus Emre Çakır (24Erzincanspor), Volkan Kılıç, Melik Derin, Yusuf Ensar Poyrazlı (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor) - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Arnavutköy Belediyesi Ömer Esenkaya gençlik Spor Haberler

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