TFF, 152 Hakemi Bahis Sebebiyle PFDK'ya Sevk Etti
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. PFDK, 149 hakem için 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası uyguladı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkındaki inceleme ise devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiği 152 hakem hakkında alınan kararları açıkladı.

PFDK, 31 Ekim'deki toplantısında 149 hakem hakkında en az 8, en fazla 12 ay olmak üzere hak mahrumiyeti kararı aldı.

Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verildiği duyuruldu.

Küçük, bahis oynamadığını savunmuş ve kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Küçük'ün yanı sıra üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında da incelemenin devamına karar verildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

Aktif şekilde bahis oynadığı söylenen hakemlerin yedisi üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem, 36'sı klasman hakem ve 94'ü de klasman yardımcı hakem görevindeydi.

Hakemliğin "onur mesleği" olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu "Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır" demişti.

Disiplin kuruluna sevk edilen hakemler arasında yer alan 7 üst klasman hakemi için PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

TFF'de kayıtlı 54 üst klasman hakemi bulunuyor.

Transfermarkt verilerine göre, bu sezon Süper Lig'de en az bir maç yöneten 21 üst klasman hakemi var.

Üst klasman hakemleri Süper Lig ve 1. Lig'de maç yönetiyor.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma da bulunuyor.

TFF'nin açıklamasının ardından duyuru yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6222 sayılı kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti için TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliği içinde soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzelsizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi şike yapanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası öngörüyor.

