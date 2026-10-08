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TFF 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor-Manisa FK maçını Alper Akarsu yönetecek

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TFF 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor-Manisa FK maçını Alper Akarsu yönetecek
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Manisa FK maçını Ankara Bölgesi Hakemi Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak, maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olacak.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Manisa FK arasında 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 9. Haftasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ankara Bölgesi Hakemi Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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