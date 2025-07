Tesadüfen tanıştığı taekwondoda Avrupa şampiyonu oldu, şimdi hedefi olimpiyatlar

Evlerinin yanına açılan spor salonunda tesadüfen tanıştığı taekwondoda Avrupa şampiyonu olan 17 yaşındaki Evra Alıcı, Gençler Avrupa Şampiyonası ve Ümitler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Alıcı, en büyük hedefinin Olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

İzmir'de ikamet ettiği sırada evlerinin yakınına açılan spor salonunda tesadüfen taekwondo sporuyla tanışan 17 yaşındaki Evra Alıcı, 5 yıl önce ailesiyle taşındığı Kastamonu'da çalışmalarını sürdürerek Balkan ve Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Evra Alıcı, bu yılın sonunda yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası ve Ümitler Avrupa Şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alıcı, bu şampiyonalarda elde edeceği başarılarla 2032 yılında yapılacak olan Olimpiyatlar için de kota alarak Türk bayrağını göndere çekmeyi hedeflediğini söyledi.

"Bu spora başlamak isteyen çoğu kişiye okulumda örnek oldum"

Aldığı başarılarla gururlandığını ifade eden Alıcı, "Kastamonu'ya geldiğimde bırakmak yerine araştırıp en iyi antrenörü bulup İsmail Hoca ile devam ettim. Ben bu sporla tesadüfen karşılaştım. İzmir'de evimizin yakınında açılan bir spor salonu vardı. Evde oturmaktan ziyade bir sporla uğraşmak istedim. Birkaç spor denedim ama kendime en uygun olanın taekwondo olduğunu gördüm. Şans eseri oldu ama çok hayatımı değiştirdi ve en güzel tesadüflerinden biri oldu. Evde oturan bir öğrenci olmaktan ziyade başarılarımı tüm Türkiye duydu. Kendimi, ailemi ve Türkiye'yi temsil ettim ve bu da beni gururlandırdı. Dereceleri yaptıkça daha fazlasını istedim. Çünkü onu yapabiliyorsam bir üstü de yaparım diye düşündüm ve her zaman her gittiğim maçta da birinci olacağım kafasıyla gittim. Hiçbir şekilde yenilmek aklımın ucundan geçmedi. Türkiye Şampiyonasında birinci oldum. Sonra Balkan, sonra Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon odum. Önümde birkaç maç daha var, onlarda da birinci olmaya devam ettireceğim. Bunun için çalışmalara da devam ediyoruz. Ağırlık, esneme gibi antrenmanlarımız oluyor. Ben birinci oldukça da kendime olan inancım güvenim daha da çok arttı. Çünkü yapabileceğime daha da çok inandım ve bu spora başlamak isteyen çoğu kişiye de okulumda örnek oldum" dedi.

"Yenildiğim maçlar da oldu ama asla pes etmedim"

Yenildikten sonra hiçbir zaman pes etmediğini söyleyen Evra Alıcı, "5 tane Türkiye madalyam var. Uluslararası arenada da Balkan şampiyonası ve Estonya'ya gittiğim Avrupa Kulüpler Şampiyonasında birinciliğim var. Daha da üstlere çıkmak, en iyi dereceleri yapmak, dünya şampiyonasında bayrağımızı göndere çektirmek, kürsüye çıkıp dalgalandırmak istiyorum. Önümde Gençler Avrupa Şampiyonası var. Ümitlerde de kota aldığım için Ümitler Avrupa Şampiyonası da var. Onlarda da elimden geleni yapacağım. Hedefim tabii ki de birinci olmak, olacağıma da inanıyorum. Çünkü antrenmanlarımıza devam ediyoruz, olmamam için bir neden yok. Bir sebep yok, yapacağıma inanıyorum" diye konuştu.

"Başarının her türlüsünü yaşadık"

Altyapıdan yetişen küçük yaştaki sporcularında olduğunu belirten Taekwondo Milli Antrenörü İsmail Arıkan ise, "2006 yılından itibaren bu zamana kadarki süreçte 60'ın üzerine milli sporcu çıkarttık. Bunların içerisinde dünya şampiyonasına giden, Avrupa şampiyonasına giden sporcularımız mevcut. Başarının her türlüsünü yaşadık. Çok meşakkatli bir yol. Perdenin bir arka tarafı vardır. Orası da o başarıya kadar olan süreçte yaşamış olduğumuz sıkıntılar, problemler, sakatlıklardır. Ama her ne olursa olsun hiçbir şekilde azmi bırakmadan, yılmadan gece gündüz çalışarak bu başarıyı elde etmeye uğraşıyoruz. Başardıkça daha üst bir başarıya koşmak için daha çok hırslanıyoruz. Daha çok çaba gösteriyoruz. Spor yapmak, şampiyon sporcu çıkarmak değil, her şeyden önce disiplinli, ahlaklı, topluma faydalı bir sporcu yetiştirmek. Sporcularımızın dışarıdaki arkadaş çevresi, bulunduğu ortamlar gibi yerleri de bizler takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yenildik ama hiçbir zaman geri adım atmadık, daha kuvvetli kalktık"

Evra Alıcı'nın disiplinli bir şekilde çalıştığını kaydeden Arıkan, "Buraya geldiklerini hatta tesadüftür ki benim ismimle gelmişler. Ailesiyle beraber geldiğinde ev uzak olduğu için onlara açıkçası başka salona gitmeleri konusunda telkinde bulundum ama ısrarla bana gelmeyi istedi. Bunun sebebi de çalışmalarımızdaki disiplin. Kendisiyle uzun bir süre çalıştık. Birçok şampiyonaya gittik, geldik, başarısız olduk. Birkaç tur geçti, sakatlıklar yaşadı. Ama hiçbir zaman düştük ama daha kuvvetli kalktık, yenildik ama hiçbir zaman geri adım atmadık. Daha çok çalıştık. Gelinen son noktada 2024 yılında Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Akabinde Aralık ayında Bulgaristan'da yapılan maçta Balkan şampiyonu oldu. Ocak 2025 yılında Gençler Türkiye Şampiyonu, şubat ayında Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda şampiyon oldu ve arkasından Estonya'da yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda da kızımız şampiyon oldu. Ülkemize altın madalya kazandırdı ve bu başarısı Türkiye'de 23 sporcunun katıldığı milli takımlarda yarışan sporculardan sadece iki kişi altın madalya kazandı. Onun bir tanesi de bize nasip oldu. Bu da tabi bizim için ayrı bir gurur verici. Yapılan bu 3 büyük organizasyonla Gençler, Açık Hava Turnuvası ve Estonya'da Türkiye'de ilk şampiyonluğu alan kızımızla 3 maçta üst üste şampiyon olan tek kişi olarak bir ilk imza attık. Bu başarı Kastamonu taekwondo tarihinde de bir ilktir" ifadelerini kullandı.

Bu yıl kasım ayında yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası ile hemen ardından Ümitler Avrupa Şampiyonasına gitme hakkı kazandıklarını söyleyen Arıkan, "Şu an çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Bir başarı yakaladık ama bu bizim için yeterli değil. Daha büyük başarılar elde etmemiz lazım. Bunun için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Bundan sonraki şampiyonalarda inşallah şampiyon olarak 2032 yılındaki Olimpiyatlara gitmek istiyoruz" dedi. - KASTAMONU