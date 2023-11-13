Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde Jimnastik Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bulunan jimnastik salonu, güz dönemi kursları kapsamında çocukların yoğun ilgisini görüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen kurslar tüm hızıyla sürüyor.

Şirintepe Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem eğitimleri kapsamında 4-9 yaş arası 355 öğrenci 13 grup halinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR