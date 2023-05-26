Tekvandoda hamilelikte kuşak atladı

Kuşağı kırmızı, gözü kara... 4 aylık hamileyken tekvandoda sınava giren 4 çocuk annesi kuşak atladı

38 yaşındaki Seher Gözükızıl: "Bebeğim, doğuştan tekvandocu olacak"

"Hedefim siyah kuşakta iki kez 'Dan' yapmak"

Baş Antrenör Derya Uyankaya: "4 ay sonra siyah kuşak inşallah"

ANTALYA - Antalya'da 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Seher Gözükızıl, 4 aylık hamile olmasına rağmen doktorundan aldığı olurla tekvando sporunu yapmaya devam etti, hatta karnındaki bebeğiyle birlikte sınava girip mavi kuşaktan kırmızıya geçiş yaptı. Spor tutkusuyla dikkat çeken ev hanımının 4 çocuğu da aynı kursta tekvando eğitim alıyor. Karnındaki bebeği için 'o da doğuştan tekvandocu' diyen Gözükızıl'ın hedefi, siyah kuşakta iki kez 'Dan' yapmak.

Ev hanımlarına ayrı bir seans açan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Turgut Özal Spor Salonu'ndaki tekvando branşına 2 yıl önce yazılan Seher Gözükızıl, spora olan tutkusuyla herkesin takdirini topluyor. Ev hanımlarının da spor yapabileceğini göstermek için tekvandoyu tercih eden 4 çocuk annesi Gözükızıl, 6, 8, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarına da aynı kursta tekvando eğitimi aldırdı. Kırmızı kuşağa kadar ilerleyen ve karnındaki 4 aylık bebeğiyle kendi kuşağındaki sınava giren Gözükızıl, gereken tüm hareketleri yaparak sınavını geçti. Doktor oluru ve Baş Antrenör Derya Uyankaya'nın belirttiği programa göre hareket eden azimli ev hanımının hedefi ise siyah kuşakta iki kez 'Dan' yapmak.

"Bebeğim, doğuştan tekvandocu olacak"

Antrenörünün 2 yıl önce başlattığı projeyi duyunca tekvando öğrenmek istediğini anlatan Seher Gözükızıl, ev hanımlarının da spor yapabileceğini göstermek adına böyle bir girişimde bulduğunu söyledi. Yaptığı sporun ev işlerini aksatmadığını belirten Gözükızıl, "Aksine daha kolay yapıyoruz. 2 çocuğumla beraber geliyorum, diğer 2'si hafta sonu ya da hafta içi antrenmanlara katılıyor. Benim 4 çocuğumun dördü de tekvandoya geliyor. Şimdi beşinci geliyor ve o zaten buralı oldu. Doğuştan tekvandocu olacak. Onu da direkt hocamıza vereceğiz" dedi.

Doktor oluru aldı

Gözükızıl, kuşağında ilerlerken hamile olduğunu öğrenince doktoruna danıştığını ifade ederek, "Doktora zararı olup olmayacağını sorduğumda kendimi fazla yormayacak şekilde, hareketlere dikkat ederek devam edebileceğimi söyledi. Gelip antrenörümüz ile bu konuyu konuştum. O da bana göre bir planlama yaptı. Sağ olsun hocam hiçbir şekilde yormuyor" diye konuştu.

Hedefi siyah kuşakta iki kez 'Dan' yapmak

Hedefinin siyah kuşağa atlayıp en az iki 'Dan' yapmak olduğunu da sözlerine ekleyen azimli ev hanımı, "Kadınlar sadece evde yemek yapıp çocuk doğurmak, ev işlerini yapmak zorunda değil. İnsanlara örnek olmayı planlıyoruz. Ben 4 çocuk annesiyim ve hala bu spora devam ediyorum. Çağımızda kadına şiddet olayları da devam ediyor. Bir kadının kendini koruması gerekiyor. Biz de burada bunu öğreniyoruz ve sosyal ilişkilerimiz çok yükseldi. Burada bir sürü arkadaşlıklarımız, dostluklarımız oldu. Psikolojik olarak biz burada kendimizi çok mutlu hissediyoruz" sözleriyle diğer ev hanımlarına da spor çağrısında bulundu.

"4 ay sonra siyah kuşak inşallah"

50 bayan öğrencisinden biri olan Gözükızıl'ın doğru bir planlamayla sporuna devam edebildiğini aktaran Baş Antrenör Derya Uyankaya ise, "Hamilelik ona engel teşkil etmedi. Ona göre bir program hazırladık ve o şekilde antrenmanların devam etti. Geçen hafta da kuşak imtihanımız vardı. Başarılı oldu ve şu anda kırmızı kuşak. 4 ay sonra diğer sınava girecek kırmızı, siyah olacak inşallah. Önümüzdeki yıl ev hanımlarıyla beraber birlikte birinci 'Dan'ı almak için sınava başvuracağız" dedi.

70 yaşındaki Şerife teyze de tekvando yapıyor

Gözükızıl'ın yanı sıra tekvando antrenmanlarına 60 yaşın üstündeki kadınların da katıldığı gözlendi. 63 yaşındaki Zeynep Karaibişoğlu ve 70 yaşındaki Şerife Ekinci de spor tutkusuyla dikkat çekti. Antrenörlerinin talimatlarını bir bir uygulayan iki tekvandocu, spor yapmanın kendilerine çok iyi geldiğini ve gençlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.