Senegal'de düzenlenen 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan 16 yaşındaki milli tekvandocu Ayşe Işık, Brezilya'da gerçekleştirilecek Dünya Okul Sporları Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da 31 Ekim-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda 63 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayşe Işık, AA muhabirine, ülkesini uluslararası organizasyonda temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

Olimpiyatlara katılmanın her sporcunun en büyük hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Ayşe, "Hayatımda ilk defa olimpiyatlara katıldım. Bu hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Daha iyisi olabilirdi ancak üçüncü oldum. Ülkemi temsil ettiğim ve bayrağımızı dalgalandırdığım için gururluyum." dedi.

Ayşe, 3-8 Aralık tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Oyunları'nda mücadele edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Burada olimpiyatlarda alamadığım altın madalyayı inşallah Brezilya'da kazanmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum. Başarımda emeği olan, yanımda ve arkamda duran herkese teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Antrenmanlarda ağladığım, kilo vermek için çok uğraştığım zamanlar oldu. Gerçekten emek harcamadan başarıya ulaşılmıyor."

Milli sporcunun babası ve antrenörü Selim Işık da kızının elde ettiği başarıyla büyük gurur yaşadığını dile getirdi.

Ayşe'nin 6 yaşında spor salonuna gelmeye başladığını anlatan Işık, başlangıçta antrenmanlarda zorlanan kızına bir gün salonun, ilin, ülkenin ve dünyanın en iyisi olabileceğini söylediğini aktardı.

Kızının bugün uluslararası alanda madalya kazanmasının yıllar önce kurduğu hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini belirten Işık, "Bir baba olarak çok onurlandım ve gururlandım. Kızımın dünyada ya da Avrupa'da başarı elde etmesini istiyordum. Bugün bu hayalimin gerçekleşmesi beni çok mutlu etti. Bir baba ve antrenör olarak zor bir süreçten geçtik. Bir yıl boyunca sürekli kamplardaydı." dedi.

Brezilya'daki organizasyondan da iyi bir sonuçla dönmek istediklerini ifade eden Işık, kızının çalışmalarını sürdürdüğünü ve 2028'de ABD'de düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de Ayşe Işık'ın başarısının ilçede sevinçle karşılandığını belirtti.

Ayşe'nin hem Kapaklı'nın hem de Türkiye'nin adını duyurduğunu ifade eden Çetin, "Ayşe kızımızın başarılı olacağına inanıyorduk, bizi yanıltmadı. Ülkemizi güzel şekilde temsil etti. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Kapaklı halkı olarak kendisine minnettarız. Birçok gencimize de örnek oluyor. Bu başarıyı daha yukarılara taşıyacağına ve ülkemizi uluslararası arenada çok daha iyi yerlerde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA