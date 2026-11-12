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Tekvando Karma Milli Takımı finalde Ürdün'e yenilip Dakar 2026'da gümüş madalya aldı

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Tekvando Karma Milli Takımı, Senegal'in başkenti Dakar'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda finalde Ürdün'e 2-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronzla 8'e yükseldi.

Tekvando Karma Milli Takımı, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ( Dakar 2026) gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda Ayşe Işık, Cansu Şeyhoğlu, İbrahim Efe Düzel ve Ercan Berk İmamoğlu'ndan oluşan genç karma milli takımı, çeyrek finalde Meksika'yı, yarı finalde ise Almanya'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Ürdün ile karşılaşan milli takım, rakibine 2-0 mağlup oldu ve oyunları gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8'e yükseldi.

Kaynak: AA
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