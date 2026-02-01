Haberler

Tekirdağlı kick bokscular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Tekirdağlı kick bokscular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Güncelleme:
Genç Yiğitler Spor Kulübü ve Süleymanpaşa Fitbox Spor Kulübü sporcuları, Mart'ta Diyarbakır'da yapılacak Türkiye Şampiyonası öncesinde ortak antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Antrenörler, sporcuların eksiklerini görüp gelişim fırsatı yakaladığını belirtiyor.

Tekirdağlı kick bokscular Türkiye şampiyonasına ortak antrenmanlarla hazırlanıyor.

Genç Yiğitler Spor Kulübü ve Süleymanpaşa Fitbox Spor Kulubü sporcuları Mart'ta Diyarbakır'da yapılacak Türkiye Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Şarköy'de toplandı.

Kulüp sporcuları, ortak antrenmanlarla teknik ve fiziksel çalışmalarına devam ediyor.

Tecrübeli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyor.

Genç Yiğitler Spor Kulübü Antrenörü Fatih Akarca, AA muhabirine, ortak antrenman sayesinde sporcuların, farklı kulüplerden sporcularla çalışma imkanı bularak eksiklerini görme ve kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını söyledi.

Akarca, sporcuların şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Antrenör Yavuz Selim Kacır da sporcuları yakından takip ettiklerini belirterek "Bu tür ortak antrenmanlar sporcularımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Şampiyona öncesi motivasyonumuzu ve performansımızı artıran verimli bir çalışma oldu. Bizleri misafir eden hocamıza ve sporcularına teşekkür ediyorum." dedi.

