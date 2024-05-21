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Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig Maçında Futbolcular Arasında Kavga Çıktı

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Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953 takımlarının futbolcuları arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Kavgada toplam 16 kırmızı kart çıktı ve maç tamamlanamadı.

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında 2 takımın futbolcuları, yumruk yumruğa kavga ettiler. Karşılaşmada futbolculara toplam 16 kırmızı kart çıktı.

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda karşılaştı. Müsbakanın son dakikalarında Sarayspor 1953, rakibine karşı öndeyken iki takımın futbolcuları yumruk yumruğa kavga ettiler. Yedek futbolcuların da karıştığı kavganın alevlenmesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek futbolcuları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca süren ve tribünlere de sıçrayan kavgaya müdahale etmeye çalışan polis ekipleri de arbedenin içerisinde zaman zaman yere düştü. Tekme, tokat ve yumrukların eksik olmadığı maçta futbolculara tam 16 kırmızı kart çıktı.

Polis iki tarafı güçlükle ayırırken, maç çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı.

Kavga sonucunda bazı futbolcular hafif şekilde yaralandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tekirdağ Kavga Olaylar Spor Güncel Haberler

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