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Tekirdağ'da 19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz

Tekirdağ'da 19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz

Spor Haberleri

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEKULAŞ tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm güzergahlarda ücretsiz olarak hizmet verecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TEKULAŞ tarafından işletilen toplu taşıma araçları, faaliyet gösterdiği tüm güzergahlarda halka ücretsiz hizmet verecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için TEKULAŞ tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile tüm güzergahlarda ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, 19 Mayıs Cuma günü herhangi bir ücret ödemeden toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanabilecek.

Kaynak: ANKA / Spor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Spor Haberler

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