Tek penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler

Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında 1 Mart'ta oynanan ve uzatma dakikalarında yaşanan olay nedeniyle tatil edilen karşılaşma, penaltı atışının yapılması için yeniden oynandı. Deplasman ekibi, sadece bir penaltı atışı kullanmak için toplam 226 kilometre yol gitmek zorunda kaldı.

Edirne Süper Amatör Futbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan İpsalaspor - Yeniimaret Spor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 90+7. dakikasında Yeniimaret Spor'un kazandığı penaltı sonrası, İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmemesi üzerine hakem karşılaşmayı tatil etti.

Karşılaşmaya ilişkin alınan kararda, penaltı atışının daha sonra kullandırılmasına hükmedildi. Bu kapsamda Yeniimaret Spor'un penaltıyı kullanmak için İpsala'ya gidip dönmesi gerekti. Takım, 113 kilometre gidiş ve 113 kilometre dönüş olmak üzere toplam 226 kilometre yol kat etti.

'DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK'

Amatör lig şartlarında mücadele eden ve sınırlı imkanlara sahip kulüp için bu durum dikkat çekerken, futbolcular yaşananlara tepki gösterdi. Maç sonrası konuşan Yeniimaretsporlu Onur Istık, "Çok kısa sürede atılan bir gol oldu. Futbol hayatımda böyle bir durum yaşamadım. Belki de dünya tarihinde bir ilk. Şampiyonluk yarışında önemli bir gol attık. Bu golü yeni doğan kızıma armağan ediyorum" dedi.

'BİR PENALTI İÇİN KİLOMETRELERCE YOL GELDİK'

Futbolculardan Bartuğ Evci ise, "Bu kararı anlamakta zorlandık. Herkes işini gücünü bıraktı. Okuldan gelen arkadaşlarımız var. Sadece birkaç saniyelik bir penaltı için bu kadar yol yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

'KARARI DUYUNCA HAYRET ETTİK'

Koray Kaya da, "Penaltıyı kazandıran bendim. İlk başta maçın hükmen sonuçlanacağını düşündük. Ancak sonradan böyle bir karar alındı. Bayram öncesi planlarımız vardı, hepsi değişti. Bu kadar yol gideceğimizi öğrenince şaşırdık" diye konuştu.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Goethegitme:

Abi bu ingilizler dünyanın basına bela vermisler insanliga aptal aptal meşgaleler hem para kazaniyolar hem de uyutuyolar

Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok

Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu

İsrail vurdu, İran vanaları kapattı! Olan o ülkeye oldu
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok

Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
Şırnak'ta selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şırnak'ı vuran felaketten yeni görüntü! Hepsi bir anda kaçmaya başladı