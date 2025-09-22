Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Fenerbahçe'de tarihi seçim sonrası başkanlık görevini Ali Koç'tan devralan Sadettin Saran'a destek mesajları gelmeye devam ediyor.

ALEX'TEN ÖZEL PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saran'ı tebrik etti. Brezilyalı, paylaşımında Saran ile birlikte çekildiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni başkana tebrikler ve bol şanslar" notunu düştü.

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinin ardından hem spor camiasından hem de taraftarlardan birçok tebrik mesajı gelmeye devam ediyor.

İşte o paylaşım;