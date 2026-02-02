Haberler

Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Güncelleme:
Ünlü futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Lionel Messi'nin yalnızca İstanbul'da oynamak şartıyla Galatasaray'a 4 aylık ve 12 maçlık özel bir proje için yeşil ışık yaktığını iddia etti.

  • Lionel Messi'nin Galatasaray'a transferi için İstanbul'da oynamak şartıyla yeşil ışık yaktığı iddia edildi.
  • Messi'nin transferi 4 aylık özel bir proje olarak planlandığı ve deplasmana gitmemek şartıyla 12 maç oynaması öngörüldüğü belirtildi.
  • Galatasaray'ın Türkiye Kupası finaline kalması halinde, bu maçın Messi için planlanan 12 karşılaşmadan biri olabileceği aktarıldı.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından A Spor canlı yayınında konuşan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemine damga vuran bir iddiayı gündeme taşıdı. Tüzemen'in açıklamaları, Lionel Messi'nin Galatasaray'a transferi ihtimalini gündeme getirdi.

MESSI'DEN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Levent Tüzemen, kulüp içinden aldığı bilgilere dayandırdığı açıklamasında Lionel Messi'nin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Galatasaray seçeneğine sıcak baktığını söyledi. Tüzemen, Arjantinli yıldızın yalnızca İstanbul'da oynamak şartıyla sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktığını ifade etti.

"YÖNETİM DE DOĞRULADI"

Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan Tüzemen, "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi ayarlamak istediler. Messi, Amerikan Ligi'nde oynamanın temposunun kendisine ağır geldiğini ve Dünya Kupası'na sakat gitmek istemediğini söylüyor. Al Hilal teklif yaptı, kabul etmedi. Messi gelse 1 milyon kişi havalimanına gider" dedi.

TEK ŞARTI: SADECE İSTANBUL'DA OYNAMAK

Tüzemen, Messi'nin transfer için net bir şart koyduğunu belirterek, "Messi, İstanbul'da oynamak kaydıyla gelirim demiş. Deplasmana gitmemek şartıyla 12 maç" ifadelerini kullandı.

4 AYLIK ÖZEL PROJE

İddialara göre bu planın 4 aylık özel bir proje olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın Türkiye Kupası finaline kalması halinde, bu maçın Messi için planlanan 12 karşılaşmadan biri olabileceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

çok para ister garanti 11 ister anlarımda deplasmana gitmemek nedir low :D

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısirvaner:

deli misiniz yaaa Messi hiç gelir mi adamın paraya pulla ihtiyacı yok sadece ailesini çocukların eğitimini eşini mutluk etmek istiyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

