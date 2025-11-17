Tedesco'dan Talisca kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli ara dönüşünde oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında da gol umudunu Anderson Talisca'ya bağlayacak.

İLERİ UÇTA TERCİH YİNE TALISCA

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, ideal kadrosunu büyük ölçüde oluşturmasına rağmen forvet hattında hâlâ aradığı istikrarı bulabilmiş değil. Jhon Duran'ın hazır olmaması ve Youssef En-Nesyri'nin düşük form grafiği, İtalyan teknik adamı farklı çözümler üretmeye yöneltti.

Milli ara öncesi Kayserispor maçında Talisca'yı ileri uçta deneyen Tedesco, Brezilyalı futbolcudan memnun kaldı. Sarı-lacivertliler sahaya o karşılaşmada 4-1-4-1 dizilişiyle çıkmış ve sistem Talisca merkezli işlemişti.

Tedesco'nun bu düzeni Çaykur Rizespor deplasmanında da bozmayacağı belirtildi. Sambacı yıldız, yine takımın gol ayağı olarak santrfor pozisyonunda sahada olacak.

EN-NESYRI YORGUN DÖNÜYOR

Anderson Talisca'nın yeniden santrfor oynamasının bir diğer nedeni ise Youssef En-Nesyri'nin Fas Milli Takımı'ndan yorgun dönecek olması. Tedesco'nun, oyuncunun fiziksel durumunu riske atmamak adına bu maçta ilk 11'de düşünmediği kaydedildi.

TALISCA'YA ÖZEL İLGİ

Milli takım arasında Brezilyalı yıldızla yakından ilgilenen Tedesco, Talisca'yı hem mental hem de fiziksel olarak Çaykur Rizespor maçına hazırlıyor. Tecrübeli teknik adamın Talisca'yı hücum merkezinde daha etkili kullanmak için ekstra çalışmalar yaptırdığı ifade ediliyor.