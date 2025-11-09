Canlı anlatım: Kadıköy'de gol yağmuru

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Kayserispor : Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha

CANLI ANLATIM:

54' Kayserispor Onugkha ile farkı ikiye indirdi. Miguel Cardoso'nun asistinde topu boş kaleye atan isim Onughka oldu. Skor 3-1

53' GOOOLLLLLL! Kayserispor, skoru 3-1'e getiren golü buluyor.

51' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip sol kanattan çevirdiği topta Nene topu ağlara yolladı. Skor 3-0.

50' GOOOOOLLLLLL! Nene'den bir gol daha! Skor 3-0 oluyor. Tribünlerde büyük sevinç var.

48' Fenerbahçe, ceza sahası içinde yaşanan karambolde gole yaklaştı. Talisca önünde kalan topa dokunamadı.

47' Nelson Semedo, Furkan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

46' Kayserispor'da Opoku girdi Carlos Mane çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

45' Kayserispor gole çok yaklaştı. Carlos Mane kale ağzında buluştuğu topu Ederson'a nişanladı.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

44' Alvarez'in rövaşata vuruşu auta gitti.

42' Edson Alvarez uzaklardan kaleye bi şut çıkardı. Kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

41' Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.Fred'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Nene topu ağlarla buluşturdu.

40' GOOOLLLLL! Nene attı, Fenerbahçe üst üste gollerle farkı ikiye çıkardı.

39' Fenerbahçe kaleyi cepheden gören bir bölgeden serbest vuruş kullandı. Frikik organizasyonunda sol çaprazda topu Asensio ile buluşturdular. Asensio köşeye vurdu ve top ağlara gitti.

38' GOOOOLLLLLL! Marco Asensio'nun golüyle Fenerbahçe, 1-0 öne geçiyor.

32' Kerem Aktürkoğlu uzaklardan kaleye vurdu, top kaleci Onurcan'da kaldı.

30' Kayserispor'da Ait Bennasser sarı kart gördü.

28' Oosterwolde'nin ceza yayı civarından vuruşunda top Talisca'ya çarptı ve auta gitti.

25' Fenerbahçe'de Fred önünde kalan topta uzaklardan kaleyi denedi. Top yandan farklı şekilde auta gitti.

23' Kayserispor'da Carlos Mane, Levent'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

21' Sol kanattan gelen orta ile Kayserispor etkili geldi. Cardoso'nun indirdiği topta Semedo topu kornere attı.

19' Kayserispor'da Carole, Asensio'nun müdahalesi sonrası uzun süre yerde kaldı.

17' İçeri gelen ortada Kerem Aktürkoğlu topu Fred'e indirdi. Fred'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

15' Alvarez'in pasında Talisca ara pasıyla Kerem'i düşündü. Kerem topa hareketlenmeyince top kalecide kaldı.

13' Mücadelede şu ana kadar net bir pozisyon yok.

11' Sol kanattan gelen ortada Alvarez kafa topuna çıktı ancak rakibine faul yapınca hakem serbest vuruşa hükmetti.

9' Kayserispor net bir atağa çıkmak üzereyken faulle durduruldu.

6' Fenerbahçe'de Talisca yerde kaldı ve uzun süre faul bekledi.

4' Kayserispor kısa paslarla yarı alanından çıkmaya çalışıyor.

3' Fenerbahçe maça yüksek baskıyla başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.