Haberler

Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap

Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının sonunda konuştu. N'Golo Kante transferi hakkında sorulan soruya yanıt veren Tedesco, "Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam." şeklinde konuştu.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, N'Golo Kante hakkında yorum yapmayı reddetti.
  • Domenico Tedesco, Fenerbahçe yönetiminin transfer döneminde kendisine gösterdiği desteği hiçbir kulüpte görmediğini belirtti.
  • Domenico Tedesco, Galatasaray maçında uyguladıkları taktiğin bazen mantıklı bazen mantıksız olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'ATAMAZSANIZ MAÇ ZORLAŞIYOR'

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "İlk yarı çok daha hızlı ve daha iyi olmalıydık. Yine de 3-4 net pozisyon ürettik. Böyle maçlarda bunları atamazsanız maç zorlaşıyor. Rakip de iyi savunma yaptı. İyi ki son dakikalarda Talisca'nın golü geldi." dedi.

N'GOLO KANTE SORUSUNA CEVAP

"N'Golo Kante için bir şey söylemek ister misiniz?" şeklinde gelen soruya yanıt veren Tedesco, "Başka oyuncular hakkında bir şey diyemem. Ben sadece kendi oyuncularım için konuşabilirim. Çıkan dedikodular hakkında yorum yapmam." ifadelerini kullandı.

Tedesco'dan Kante Sorusuna Bomba Cevap!

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Transfer döneminde kendisine gösterilen destek hakkında yönetime ve ekibe teşekkür eden Tedesco, "Hiçbir kulüpte, yönetim anlamında transferde bu kadar destek görmedim. Başkan, Ertan Torunoğulları, Devin Özek çok çalışıyor. Onları tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.

Tedesco'dan Kante Sorusuna Bomba Cevap!

'BAZEN MANTIKLI BAZEN MANTIKSIZ'

Galatasaray karşısında da aynı taktiği uyguladıklarını vurgulayan Tedesco, "Bunu yapmak bazen mantıklı, bazen de mantıksız oluyor. Taktiksel fark dışında 4'lü oynadık." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler

Putin'in sağ kolundan Avrupa'ya çok konuşulacak Grönland göndermesi
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki