Haberler

Fransa-İngiltere maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenilen Fransa'da orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, teknik direktör Didier Deschamps'ın takımla son maçında galibiyet alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ve ikinci yarıdaki performanslarının yeterli olmadığını söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa'da orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Miami Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu, takımın başında son maçına çıkan teknik direktör Didier Deschamps için maçı kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Özellikle ilk yarıda işlerin istedikleri gibi gitmediğini dile getiren Tchouameni, "İkinci yarıda çok daha iyi bir performans sergiledik. Ancak bu yeterli olmadı, kazanamadık. Hayal kırıklığına uğradık. Takım olarak utandığımız kesin. Kendi seviyemizde oynamadığımızı biliyorduk, gerekeni sergilemiyorduk ve bu çok daha kötü bir duruma gelebilirdi. Hocamız devre arasında olağanüstü bir konuşma yaptı ve herkesin ikinci yarıya odaklanmasını sağladı. Söylediğim gibi, durum biraz daha iyiye gitti." ifadelerini kullandı.

Devre arasında teknik direktör Deschamps'ın kendilerine gurur ve sorumluluktan bahsettiğini vurgulayan Tchouameni, "Fransa forması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledi ve biz de bunu yaptık ancak kazanamadık. Hocamızın son maçıydı. Hepimizin ona son maçında galibiyet hediye etme isteği vardı ama olmadı. Sonuç olarak hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorduk. Takımımızın bu kapasitede olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Deschamps'ın silinmez bir iz bıraktığını vurgulayan Tchouameni, şunları kaydetti:

"Kendisinin takımı bıraktığı şekil çok özel. Çok şey değişti. O bir kazanan. Bıraktığı mirası ve zaferlerini koruyacağız. Fransa halkının duygularına dokunduğunu düşünüyorum. Fransa futbol tarihindeki yeri çok önemli olacak. Yeni dönemde yeni bir hoca gelecek ve gelişmeye, kupalar kazanmaya devam edeceğiz. Takım olarak bu güce sahibiz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte savaşı dönülmez noktaya götürecek saldırının görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Serbest bırakıldı, anında daha beterini yaptı! Hem de en yakınlarına
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

Zirve yolculuğu faciayla bitti! 12 metrelik uçuruma çakıldı

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Sulyok kendisini görevden alan yasayı onayladı

Ülke tarihinde ilk: Cumhurbaşkanı bu imzayla kendisini görevden aldı