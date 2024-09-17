Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı

Tayvan'ın Taoyuan şehrindeki bir spor salonunda yaşanan korkunç bir kaza, spor salonu güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Bench press egzersizi yapan bir halterci, 104 kiloluk bir halter çubuğunun boynuna düşmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, haltercinin seti tamamlarken yorulduğu ve ağırlığı kontrol edemediği görülüyor. Halter çubuğu adamın boynuna doğru yuvarlanırken, sporcu çaresizce nefes almaya çalışıyor ve yardım için bacaklarını hareket ettiriyor.

Spor salonundaki diğer insanlar, başlangıçta durumun ciddiyetini fark etmedi. Ancak haltercinin bacakları oksijen eksikliği nedeniyle seğirmeye başladığında, bir adam ve bir kadın yardıma koştu. İkisi birlikte ağırlığı kaldırarak adamı kurtardı.

Olay sonrası halterci hastaneye kaldırıldı. Yerel halk, spor salonu personelini olaya geç müdahale etmekle eleştiriyor. Uzmanlar, spor salonlarının müşterilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu ve gerekli önlemleri almamanın yasal sonuçları olabileceğini vurguluyor.

Bu olay, son zamanlarda yaşanan benzer kazaları hatırlattı. Geçen yıl Endonezya'da bir kadın, hızlı giden koşu bandından düşerek hayatını kaybetmişti. Bali'de ise bir vücut geliştirici, ağır bir ağırlığın boynuna düşmesi sonucu ölmüştü.

Bu tür kazalar, spor salonlarında güvenlik önlemlerinin artırılması ve kullanıcıların daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, spor yaparken her zaman bir partnerin bulunmasını ve ekipmanların düzenli kontrolünü öneriyor.