Üye Girişi
Haberler

Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'da bir spor salonunda bench press yapan halterci, 104 kiloluk çubuğun boynuna düşmesiyle boğulma tehlikesi atlattı. Güvenlik kamerası, sporcunun ağırlığı kontrol edemeyip nefes almakta zorlandığını gösteriyor. Hastaneye kaldırılan halterci, personeli geç müdahale etmekle suçladı. Olay, spor salonlarında güvenlik önlemlerinin artırılması ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Benzer kazalar, spor yaparken partner bulundurma ve ekipman kontrolü önerilerini gündeme getirdi.

Tayvan'ın Taoyuan şehrindeki bir spor salonunda yaşanan korkunç bir kaza, spor salonu güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Bench press egzersizi yapan bir halterci, 104 kiloluk bir halter çubuğunun boynuna düşmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, haltercinin seti tamamlarken yorulduğu ve ağırlığı kontrol edemediği görülüyor. Halter çubuğu adamın boynuna doğru yuvarlanırken, sporcu çaresizce nefes almaya çalışıyor ve yardım için bacaklarını hareket ettiriyor.

Spor salonundaki diğer insanlar, başlangıçta durumun ciddiyetini fark etmedi. Ancak haltercinin bacakları oksijen eksikliği nedeniyle seğirmeye başladığında, bir adam ve bir kadın yardıma koştu. İkisi birlikte ağırlığı kaldırarak adamı kurtardı.

Olay sonrası halterci hastaneye kaldırıldı. Yerel halk, spor salonu personelini olaya geç müdahale etmekle eleştiriyor. Uzmanlar, spor salonlarının müşterilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu ve gerekli önlemleri almamanın yasal sonuçları olabileceğini vurguluyor.

Bu olay, son zamanlarda yaşanan benzer kazaları hatırlattı. Geçen yıl Endonezya'da bir kadın, hızlı giden koşu bandından düşerek hayatını kaybetmişti. Bali'de ise bir vücut geliştirici, ağır bir ağırlığın boynuna düşmesi sonucu ölmüştü.

Bu tür kazalar, spor salonlarında güvenlik önlemlerinin artırılması ve kullanıcıların daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, spor yaparken her zaman bir partnerin bulunmasını ve ekipmanların düzenli kontrolünü öneriyor.

Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı

Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı

Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Güvenlik Kamerası Tayland Tayvan Sağlık Yaşam Dünya Kaza Spor

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500

Yorumlar (1)

Yılmaz Olduk:

tam kuyruğunu titretiyordu yetiştiler

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taşıyıcı 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Taşıyıcı 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 18 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yay, Kova burcu yorumu! 18 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (GALATASARAY GAZİANTEP) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Gaziantep maçı nereden izlenir? Bir Gece Masalı canlı izle! 3. Bölüm Pazartesi Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? İştirak ne demek? İştirak ne anlama gelir? Hediye ve Salim Güran'ın ilişki mi var? Hediye Güran kasten öldürmeye iştiraktan tutuklandı! Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı mı? Hediye Güran neden tutuklandı? Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Eylül en son deprem nerede oldu? Narin boğularak mı öldü, nasıl öldü? Narin Güran'ın katili amcası mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });