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TASKK Genel Kurulu'nda Şener Aydın yeniden başkan seçildi, Ceşen yönetime girdi

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TASKK Genel Kurulu'nda Şener Aydın yeniden başkan seçildi, Ceşen yönetime girdi
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TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Şener Aydın 481 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi. Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen de kazanan beyaz listede yer alarak TASKK yönetim kuruluna girdi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, son yapılan TASKK Genel Kurulu'nda bir kez daha yönetim kuruluna seçildi. TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Şener Aydın güven tazeledi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun 20. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Ülke genelinde 80 ASKF'den 900'e yakın delegenin katıldığı kongrede büyük heyecan yaşandı. Denizli'yi 23 delegenin temsil ettiği kongrede Divan Başkanlığını Konya ASKF delegesi ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan yaptı. İki adayın yarıştığı seçimde toplam 781 oy kullanıldı. Yapılan sayım sonucunda beyaz oy pusulasını kullanan Şener Aydın 481, mavi oy pusulasını kullanan Yaşar Zımba ise 295 oy aldı. Bu sonuçla seçimi kazanan mevcut Başkan Şener Aydın Beyaz liste olarak girdiği seçimlerde delegelerin çoğunluğunun desteğini alarak yeniden TASKK Genel Başkanlığına seçildi ve güven tazeledi.

Ceşen bir kez daha yönetimde

TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyen Şener Aydın'ın yönetiminde Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen de yer aldı. Ceşen, son yönetimde TASKK Sosyal İşler Sekreteri olarak görev yapıyordu. Yeni yönetimde de Denizli'yi temsil edecek olan Ceşen'in görevi önümüzdeki günlerde yapılacak olan ilk yönetim toplantısında belli olacak. Öte yandan Denizli ASKF'den 2 isim de kazanan listede yer aldı. Denizli ASKF Genel Sekreteri Ahmet Aytekin ve Denizli ASKF Başkan Vekili Mehmet Kabakçı listede bulunuyor.

"Amatörler için çalışmaya devam edeceğiz"

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, TASKK Olağan Genel Kurulu'nun yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade ederek, "Ankara'da tüm ülkemizden gelen amatör spor sevdalıları bir araya geldi. Türk amatör futboluna yön verecek olan yönetimin belirlendiği kongre büyük heyecana sahne oldu. 2 adayın yarıştığı kongrede benim de yer aldığım beyaz listeyle Şener Aydın TASKK Başkanı olarak seçildi. Ben de kazanan listede yer alarak TASKK Yönetim Kurulu'na seçildim. Denizli ASKF Başkan Vekili Mehmet Kabakçı ve Denizli ASKF Genel Sekreteri Ahmet Aytekin yönetim kurulu yedek listede yer aldılar. Denizli olarak 23 delege ile TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'na renk kattık. Bundan sonra hem Denizli amatörü hem de Türk amatör futbolu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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