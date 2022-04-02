Tarihte ilk kez Avrupa şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde mücadele eden ve ilk defa Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Milliler, bugün saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Türkiye'ye döndü. Ay-yıldızlılar, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Finalde Bulgar rakibini yenerek büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan Evin Demirhan Yavuz, "Şampiyon takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Yıldızlarda, U-23 şimdi de büyüklerde. 3 kategoride Avrupa şampiyonu olan ilk kadın sporcu oldum. Toplamda dünya ve Avrupa'da aldığım 20'nci madalyam. Ülkeme bu kadar madalya kazandırdığım için çok mutluyum. İlk katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuştum. Şimdi de son Avrupa Şampiyonuyum. Arkamızda devletimiz bizim için büyük bir güç. Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, federasyonumuza, Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Takım halinde canla başla mücadeleler verdik. Bütün takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Destekler devam ettikçe kadın güreşi tarih yazmaya devam edecek. Önümüzdeki bir tarih daha var. Olimpiyatlarda altın madalyamız yok. Şampiyon takım olarak; olimpiyatlarda tüm sıkletlerde kota almak ve orada da yine tüm sıkletlerde madalya almak istiyoruz. Biz çok güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.