Tarihte benzeri yok! Almanlar, Galatasaray tribünleri nedeniyle Bayern Münih maçının yayınını kesti

Bayern Münih karşısında 3-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılan Galatasaray'ın ortaya koyduğu etkili futbol Almanya'da gündem oldu. Temsilcimizin, Bayern Münih'e zor anlar yaşattığı ifade edilirken, Almanya'daki yayıncı kuruluş mücadele öncesi tribündeki yüksek ses ve ıslık nedeniyle yayını kesmek zorunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar etkili oyunuyla Alman devini sallarken, maçın Almanya'daki yayıncısının tribündeki yüksek gürültü nedeniyle maç öncesi yayınına son vermesi gündem oldu.

YAYINA DEVAM EDEMEDİLER

Alman RAN'ın haberine göre, Rams Park'ta tribünlerin ortaya çıkardığı yüksek ses nedeniyle mücadelenin Almanya'daki yayıncı kuruluşunun yorumcuları saha kenarında birbirini duyamadı. Bu nedenle maç önü yayını kesmek zorunda kaldılar.

"KANE ISLIK KONSERİNİ SONLANDIRDI"

Bild ise stattaki gürültünün 132 desibele kadar çıktığını belirtirken, "Harry Kane mega ıslık konserini sonlandırdı." ifadelerini kullandı.

"BAYERN, İSTANBUL'DA TÖKEZLEDİ"

Der Spiegel'de ise Galatasaray'ın Bayern Münih'i zorladığını ifade ederek, "Bayern, İstanbul'da tökezledi ama üç puanı kazanmayı başardı." denildi.

"KARAKTER TESTİNİ GEÇTİLER"

ZDF'de yer alan haberde ise "Bayern Münih İstanbul kazanında kazandı. 50 bin taraftarın sürekli ıslıklarına ve Galatasaray'ın cesur hücum takımına karşı Bayern karakter testini geçti." ifadeleri kullanıldı.