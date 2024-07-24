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Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

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Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ve mutlu sona ulaştığı Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getiriyor. Faslı golcü, saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini sarı-lacivertli yapan sözleşmeyi imzalayacak. Kanarya'nın En-Nesyri için 18 milyon euro bonservis ve 7 milyon euro bonus ödeyeceği belirtilirken, bu transfer Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.

Fenerbahçe'nin, anlaşmaya vardığı Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'yi resmen kadrosuna katmasına saatler kaldı. Faslı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi belli olurken sarı-lacivertli taraftarlar da geri sayıma geçti.

SAAT 14.50'DE İSTANBUL'DA

27 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirecek olan özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Faslı golcü, bugün saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. En-Nesyri, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylelikle Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulan bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli santrfor, geride kalan sezonda Sevilla ile 41 maça çıktı. 27 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 3 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Ömer Can:

futbola ve futbolcuya harcanan para ile kaç tane fabrika kurulur israfta üzerimize yoktur

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Perwer:

Futbolcunun ismini ilk defa duydum, nasıl tarihi transfer oluyor? Burasıda manşetle haber içeriği ile sürekli saçmalamaya devam ediyor.

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Kaan Gün:

Senin futbol bilginden kaynaklı bu ismi ilk defa duyman o yüzden boşver sen duymasanda olur

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Murat Ülger:

Tarihi transfer mi?

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Nuri Aga:

Biz fenerde kimleri gördüüük, Anelka, R, Carlos, hoydonk, van pörsük, guizza.hepside Carlos hariç fenere kazığı çaktı gittiler...

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Ramazan Karakuş:

Net söylüyorum bu sene şampiyon fenerbahce çünkü bunu onayladı lobi

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